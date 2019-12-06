У Словаччині вибухнув будинок. Фото: rt.com

https://racurs.ua/ua/n130471-u-slovachchyni-vybuhnuv-13-poverhovyy-budynok-ie-jertvy-foto.html

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У Словаччині 6 грудня стався вибух у висотному житловому будинку.

Надзвичайна подія трапилася у місті Пряшів, що розташоване на сході країни. Попередньо встановлено, що вибухнув побутовий газ в 13-поверховому будинку. Про це сьогодні повідомляє «Словацьке радіо».

ЗМІ повідомляють, що внаслідок надзвичайної події загинули люди. Точна кількість жертв наразі встановлюється. На місці вибуху працюють пожежники, бригади швидкої допомоги і рятувальники.

Наразі відомо, що вибух прогримів між 10 та 13 поверхами. Медіа пишуть, що існує загроза обвалення, наразі в будівлі знаходиться значна кількість мешканців. Мер Пряшова оголосив у місті надзвичайний стан.

Нагадаємо, у серпні на хімічній фабриці в Індії прогриміла низка вибухів, які забрали життя щонайменше 12 осіб. Ще 58 робітників заводу отримали поранення різного ступеня тяжкості.