Інфузорія. Фото: givnost.ru

https://racurs.ua/ua/n130468-infuzoriya-moje-zapam-yatovuvaty-nebezpechni-rechovyny-vcheni.html

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Інфузорія, найпростіший одноклітинний організм, має пам’ять. Вона може запам’ятовувати інформацію і навіть шкідливі речовини, які зустрічалися їй раніше.

Ці одноклітинні не завжди уникають контакту з небезпечними об'єктами. Найчастіше вони використовують захисні механізми у кожному конкретному випадку, передає «Хайтек» заяву біологів з Гарвардського університету.

Американський зоолог Герберт Спенсер Дженнінгс понад 100 років тому провів експеримент. Він з’ясував, що у одноклітинних організмів із війкових інфузорій Stentor roeselii є підвид пам’яті. Нею вони користуються для здійснення певних дій.

Вчений спробував нагодувати інфузорій частинками карміну — їдкою червоною фарбою, яка викликає у них роздратування. Після невдалого зіткнення, одноклітинні намагалися відсунутися в сторону.

Автор нового дослідження, Джеремі Гунаварден, нагодував одноклітинних пластиковими кульками, які дратували їх помітно сильніше, ніж природний барвник. Stentor roeselii стискалися при контакті з ними або відразу ж відсувалися з імовірністю 50%.

Раніше вчені з Копенгагенського університету провели дослідження бактерій Pseudomonas aeruginosa. Вони встановили, що вони надсилають попереджувальні сигнали іншим представникам свого виду. Це відбувається під час атаки антибіотиків або вірусів-бактеріофагів.