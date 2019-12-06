Донбас. Фото: glavred.info

https://racurs.ua/ua/n130464-agresiya-rosiyi-ukrayinci-vyslovylysya-pro-konflikt-na-donbasi-infografika.html

Ракурс

Агресія Росії — так назвала більшість українців конфлікт на Донбасі. Головна мета України — це досягнення незалежності і права українців самостійно вибирати своє майбутнє. Бойовиків треба карати, а не амністувати. Такі тези можна зробити за результатами нещодавно проведеного соцопитування.

Результатами проведеної роботи поділився Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва на своєму сайті.

Згідно з результатами опитування, 45% українців вважають конфлікт на Донбасі агресією Росії, яка для досягнення своїх цілей використовує місцевих бойовиків. Так вважають 64% опитаних у західних областях і 54% — в центральних. Зате на сході і півдні України такої точки зору дотримується 24% і 22% відповідно.

Близько 17% українців вважають події на Донбасі внутрішнім конфліктом, в якому одну зі сторін підтримує Росія. 13% вважають, що на території йде війна Росії з Заходом. І лише 12% опитаних назвали війну на Донбасі внутрішнім громадянським конфліктом. Найчастіше такої точку зору підтримуються жителі сходу та півдня України (21% і 22% відповідно), а також прихильники «Опозиційної платформи — За життя» (31%).

На заході України 41%, а в центральних областях 35% опитаних вважають, що війна на Донбасі — це результат спроби Росії підкорити Україну і зробити її придатком імперії. На сході і півдні таку точку зору підтримують 17% і 20% опитаних відповідно.

Близько 18% українців дотримуються думки, що РФ вторглася на Донбас, щоб приєднати до Росії південні і східні області України. Твердження, що Росія вторглася на Донбас для захисту російськомовного населення, підтримують 9% українців. Але так вважає лише 3% жителів західних областей. На сході країни з цим погодлися 22% опитаних. При цьому 35% опитаних на півдні і 30% на сході не змогли однозначно відповісти на дане питання.

Близько 39% українців вважають, що головною метою протистояння України російській агресії є відновлення територіальної цілісності і суверенітету нашої країни. А 31% громадян головною метою боротьби України назвали захист незалежності і права українського народу самостійно визначати своє майбутнє. Однак, багато громадян не змогли дати відповідь на це питання.

А ось щодо амністії бойовиків, які брали участь у бойових діях на Донбасі, більшість українців висловилися негативно. Лише 8% опитаних вважають, що такий варіант прийнятний. 22% думають, що амністувати можна лише тих, хто не чинив серйозні злочини, такі як вбивство мирних громадян, тортури і тощо. 25% українців вважають, що всіх бойовиків необхідно притягнути до відповідальності.

Соцопитування провів Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології у 110 населених пунктах України. Теоретична похибка не перевищує 2,3%.

Як раніше писав «Ракурс», відповідно до соцопитувань, 43,6% українців дуже погано ставляться до Російської Федерації, а близько 66,5% вважають Росію країною-агресором.