Верховна Рада ухвалила закон про протидію відмиванню доходів. Фото:

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Верховна Рада в другому читанні 6 грудня проголосувала за законопроект № 2179 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Голоси «за» віддали 246 обранців. Не голосували за закон «Європейська солідарність», «Опозиційна платформа — За життя» та позафракційні. Деякі депутати стверджували, що цей закон передбачає наступ на особисті свободи. Про це йшлося в трансляції засідання.

У пояснювальній записці зазначається, що його мета законопроекту — досягнення відповідності правової системи України у сфері протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдження зброї масового знищення до критеріїв, що висуваються ЄС до держав, які мають намір вступити до Євросоюзу.

Документ спрямований на узгодження та покращання положень законів, що змінюються, повинен забезпечити реалізацію положень нових міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму. Закон допоможе виконати рекомендації експертів союзників України на міжнародній арені.

Автори законопроекту стверджують, що документ комплексно удосконалить національне законодавство у сфері фінансового моніторингу. Збільшення порогової суми зросте до понад 400 тис. грн, буде зменшена кількість ознак для обов’язкового звітування про фінансові операції, про які потрібно було повідомляти Держфінмоніторинг.

Нагадаємо, 6 грудня Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету на 2019 рік, чим збільшила кошти для Міністерства охорони здоров’я за бюджетною програмою, що передбачає будівництво Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».