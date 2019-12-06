Верховная Рада приняла закон о противодействии отмыванию доходов. Фото:

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Верховная Рада во втором чтении 6 декабря проголосовала за законопроект № 2179 «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Голоса «за» отдали 246 избранников. Не голосовали за закон «Европейская солидарность», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и внефракционные. Некоторые депутаты утверждали, что этот закон предусматривает наступление на личные свободы. Об этом шла речь в трансляции заседания.

В пояснительной записке отмечается, что цель законопроекта — достижение соответствия правовой системы Украины в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения до критериев, которые выдвигаются ЕС к государствам, которые намерены вступить в Евросоюз.

Документ направлен на согласование и улучшение положений законов, что изменяются, должен обеспечить реализацию положений новых международных стандартов в сфере противодействия отмыванию средств и борьбы с финансированием терроризма. Закон поможет выполнить рекомендации экспертов союзников Украины на международной арене.

Авторы законопроекта утверждают, что документ комплексно усовершенствует национальное законодательство в сфере финансового мониторинга. Увеличение пороговой суммы вырастет до более 400 тыс. грн, будет уменьшено количество признаков для обязательной отчетности о финансовых операциях, о которых нужно было уведомлять Госфинмониторинг.

Напомним, 6 декабря Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2019 год, чем увеличила средства для Министерства здравоохранения по бюджетной программе, предусматривающей строительство Национальной детской специализированной больницы «Охматдет».