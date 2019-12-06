Деньги для Охматдета: Рада изменила бюджет-2019, чтобы направить на строительство 200 млн грн, фото — "Вечерний Киев"

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Верховная Рада 6 декабря приняла изменения в государственный бюджет на 2019 год.

Депутаты отдали 357 голосов за закон № 2505 «О внесении изменений в приложение № 3 к Закону Украины „О Государственном бюджете Украины на 2019“ по строительству лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы „Охматдет“».

Закон перераспределил 200 млн грн. Депутаты увеличили средства для Министерства здравоохранения по бюджетной программе «Реализация государственного инвестиционного проекта «Строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы «Охматдет»» за счет уменьшения на такую ​​же сумму назначений по программе «Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта».

«Охматдет» — один из крупнейших украинских долгостроев. В 2017 году введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс, а в прошлом году заключен договор на достройку больницы с генподрядчиком. Для строительства «Охматдета» в 2019 году предусмотрели 600 млн грн капитальных расходов. При этом значительная часть материалов и оборудования импортируется (80%).

Как объясняется в пояснительной записке к закону, это приводит к необходимости предоставления авансов исполнителям работ со сроками погашения до 10 месяцев. Проектанты считают, что выполнение строительных работ в соответствии с директивным графиком невозможно без своевременного финансирования в необходимых размерах. Поэтому возникла необходимость выделения дополнительного финансирования в сумме 200 млн грн.

Премьер-министр Алексей Гончарук в соцсетях сегодня пообещал, что в первом квартале 2020 года строительство «Охматдета» завершат.