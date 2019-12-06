Меркель прибыла в Освенцим. Фото: Карточный домик в Telegram

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Ангела Меркель, канцлер Германии, 6 декабря впервые осуществила визит в музей на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском городе Освенцим.

Сегодня глава правительства Германии проведет в городе несколько часов и почтит память погибших. Меркель будет сопровождать премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на польские СМИ.

По словам заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблоньского, Меркель впервые посетила Освенцим. Это также третий визит немецких канцлеров в лагерь Аушвиц.

Этот приезд в Освенцим — возможность напомнить миру о совершенных нацистской Германией в Освенциме и других концлагерях преступлениях, о миллионах жертв, о том, как важно о них помнить, смело говорить правду о тех временах и противостоять попыткам переписать историю, — отметил Яблонский.

СМИ сообщают, что Меркель пожертвует 60 млн евро от правительства Германии государственному музею Аушвиц-Биркенау.

Как известно, в Освенциме фашисты уничтожили в газовых камерах и сожгли в крематориях свыше 1 млн евреев. Также здесь ликвидировали интеллигенцию из Польши и бойцов армии СССР. Данные о погибших в лагере разнятся — от 1,5 до 2 млн человек разных национальностей. Комплекс концлагерей от нацистов освободили 27 января 1945 года.

Напомним, в сентябре президент Польши Анджей Дуда заявил, что потребует от Германии новых репараций. Германии польские власти обещают выставить счет за убытки, вызванные Второй мировой войной.

В 2017 году комиссия репараций оценила нанесенный Германией ущерб в 48,8 млрд долл. Однако менее чем через год в сейме пришли к выводу, что сумму репараций нужно увеличить в несколько раз. В марте 2018 года эта сумма увеличилась до 850 млрд долл.