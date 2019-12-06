Меркель прибула в Освенцим. Фото: Карточный домик в Telegram

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Ангела Меркель, канцлер Німеччини 6 грудня вперше здійснила візит до музею на місці колишнього нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау в польському місті Освенцим.

Сьогодні очільник уряду Німеччини проведе в місті кілька годин та вшанує пам’ять загиблих. Меркель супроводжуватиме прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на польські ЗМІ.

За словами заступника міністра закордонних справ Польщі Павела Яблоньского, Меркель вперше відвідала Освенцим. Це також третій візит німецьких канцлерів у табір Аушвіц.

Цей приїзд в Освенцим — можливість нагадати світові про вчинені нацистською Німеччиною в Аушвіці та інших концтаборах злочинах, про мільйони жертв, про те, як важливо про них пам’ятати, сміливо говорити правду про ті часи і протистояти спробам переписати історію, — зазначив Яблонський.

ЗМІ повідомляють, що Меркель пожертвує 60 млн євро від уряду Німеччини державному музею Аушвіц-Біркенау.

Як відомо, в Освенцимі фашисти знищили в газових камерах та спалили в крематоріях понад 1 млн євреїв. Також тут ліквідовували інтелігенцію з Польщі та бійців армії СРСР. Дані про загиблих у таборі різняться — від 1,5 до 2 млн осіб різних національностей. Комплекс концтаборів від нацистів звільнили 27 січня 1945 року.

Нагадаємо, у вересні президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вимагатиме від Німеччини нових репарацій. Німеччині польська влада обіцяє виставити рахунок за збитки, спричинені Другою світовою війною.

У 2017 році комісія з репарацій оцінила завдані Німеччиною збитки у 48,8 млрд дол. Однак менш ніж через рік в сеймі прийшли до висновку, що суму репарацій потрібно збільшити в кілька разів. У березні 2018 року ця сума збільшилася до 850 млрд дол.