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Ракурс
Пожежа в Одесі: Кабмін створив урядову комісію, родичі впізнали одну із загиблих, фото — "Думська"

Кабмін створив урядову комісію щодо пожежі в Одесі, родичі впізнали одну із загиблих (ФОТО)

6 гру 2019, 12:47
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На позачерговому засіданні Кабінету міністрів урядовці створили комісію з розслідування причин масштабної пожежі в Одесі.

Комісія має доповісти Кабміну про результати розслідування до 20 грудня. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у соцмережах.

Він доручив ДСНС провести невідкладні протипожежні перевірки всіх закладів у країні. Аналогічне рішення вчора оприлюднив президент України.

Тим часом в Одесі впізнали жінку, чиє тіло знайшли в руїнах згорілого будинку на Троїцькій. На засіданні обласної комісії з надзвичайних ситуацій розповіли, що загинула викладач коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 43-річна Анна Бортюк. Загиблу впізнали рідні. Бортюк стала другою жертвою трагедії, 4 грудня в лікарні померла 16-річна Ксенія Бабенко.

Пожежа в Одесі: Кабмін створив урядову комісію, родичі впізнали одну із загиблих, фото — Думська

Наразі залишається невідомою доля ще 13 осіб, які перебували або могли знаходитися в будинку.

«Ракурс» учора повідомляв, що у важкому стані в лікарні перебуває рятувальник, якого збила з драбини студентка. Вона вистрибнула з вікна, рятуючись від вогню, і налетіла на рятувальника, який ліз по драбині проводити розвідку.

Наразі третій день тривають пошуково-рятувальні роботи, підрозділи ДСНС займаються пошуком людей та розбирають конструкції.

Джерело: Ракурс


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