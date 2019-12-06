ВАКС арештував пособника кума глави ДБР. Фото: UA.News

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Вищий антикорупційний суд 5 грудня обрав запобіжний захід приватному підприємцю, який виявився спільником керівника Головного слідчого управління ГПУ Ігоря Щербини.

Слідчий суддя ВАКС арештував бізнесмена і призначив заставу в розмірі 576 тис. 300 грн. Підприємця разом із Щербиною затримали після отримання 75 тис. дол. Про це повідомила «Судова влада України».

Бізнесмен підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 (пособництво у наданні неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Вчора ВАКС також обрав запобіжний захід керівнику Головного слідчого управління ГПУ Ігорю Щербині, який є соратником глави Державного бюро розслідувань Романа Труби. Суд призначив заставу в розмірі 2 млн 130 тис. 100 грн.

Нагадаємо, 3 грудня Національне антикорупційне бюро спільно з Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою після обшуків затримали екс-керівника Головного слідчого управління ГПУ Ігоря Щербину за нібито спробу закрити справу у ДБР. Екс-правоохоронець нібито намагався вирішити питання у ДБР щодо закриття кримінального провадження за 150 тис. дол.

У 2014—2015 роках Щербина обіймав посаду керівника головного слідчого управління ГПУ, чинний очільник ДБР Роман Труба у ті часи був його заступником. ЗМІ повідомляли, що Труба є кумом Ігоря Щербини.