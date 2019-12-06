Разумков про 100 днів Ради: Скандали очікувані, а Зеленський жартував про розпуск парламенту, фото — "Вести"

https://racurs.ua/ua/n130457-razumkov-skandaly-v-radi-ochikuvani-a-zelenskyy-jartuvav-pro-rozpusk-parlamentu.html

Ракурс

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що численні скандали в Раді були очікувані, а президент України, найімовірніше, жартував про розпуск парламенту.

Разумков в інтерв’ю підсумував перші 100 днів Ради дев’ятого скликання. Він пояснив падіння рейтингу довіри громадян до Ради у листопаді на 12% скандалами, які сталися в парламенті.

Це негативно впливає на імідж будь-якого органу. Дуже велика кількість людей вперше у Верховній Раді, деякі з них вочевидь вперше й востаннє, — розповів Разумков для «НВ».

Він заперечив інформацію колишнього нардепа від «Слуги народу» Анни Скороход про те, що ще 11 депутатів готуються на вихід із монобільшості. Разумков вважає жартом слова президента Зеленського про те, що «й цих депутатів уже час міняти».

Знаючи його добре почуття гумору, думаю, він міг просто пожартувати, — пояснив спікер.

Для того, щоб це скликання парламенту пропрацювало п’ять років, Разумков порадив їй «працювати так, наче це останній день твоєї роботи».