Разумков о 100 днях Рады: Скандалы ожидаемые, а Зеленский шутил о роспуске парламента, фото — "Вести"

https://racurs.ua/n130457-razumkov-skandaly-v-rade-ojidaemye-a-zelenskiy-shutil-o-rospuske-parlamenta.html

Ракурс

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что многочисленные скандалы в Раде были ожидаемы, а президент Украины, скорее всего, шутил о роспуске парламента.

Разумков в интервью подытожил первые 100 дней Рады девятого созыва. Он объяснил падение рейтинга доверия граждан к Раде в ноябре на 12% скандалами, которые произошли в парламенте.

Это негативно влияет на имидж любого органа. Очень большое количество людей впервые в Верховной Раде, некоторые из них явно первый и последний раз, — рассказал Разумков для «НВ».

Он опроверг информацию бывшего нардепа от «Слуги народа» Анны Скороход о том, что еще 11 депутатов готовятся на выход из монобольшинства. Разумков считает шуткой слова президента Зеленского о том, что «и этих депутатов пора менять».

Зная его чувство юмора, думаю, он мог просто пошутить, — пояснил спикер.

Для того, чтобы этот созыв парламента проработал пять лет, Разумков посоветовал ему «работать так, как это последний день твоей работы».