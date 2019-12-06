Разумков: Скандалы в Раде ожидаемые, а Зеленский шутил о роспуске парламентаhttps://racurs.ua/n130457-razumkov-skandaly-v-rade-ojidaemye-a-zelenskiy-shutil-o-rospuske-parlamenta.htmlРакурс
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что многочисленные скандалы в Раде были ожидаемы, а президент Украины, скорее всего, шутил о роспуске парламента.
Разумков в интервью подытожил первые 100 дней Рады девятого созыва. Он объяснил падение рейтинга доверия граждан к Раде в ноябре на 12% скандалами, которые произошли в парламенте.
Это негативно влияет на имидж любого органа. Очень большое количество людей впервые в Верховной Раде, некоторые из них явно первый и последний раз, — рассказал Разумков для «НВ».
Он опроверг информацию бывшего нардепа от «Слуги народа» Анны Скороход о том, что еще 11 депутатов готовятся на выход из монобольшинства. Разумков считает шуткой слова президента Зеленского о том, что «и этих депутатов пора менять».
Зная его чувство юмора, думаю, он мог просто пошутить, — пояснил спикер.
Для того, чтобы этот созыв парламента проработал пять лет, Разумков посоветовал ему «работать так, как это последний день твоей работы».
Сегодня перспектив для досрочного прекращения полномочий девятого созыва я не вижу. ВР работает эффективно, правительство есть, все есть, — сообщил Разумков и добавил, что еженедельно встречается с президентом.