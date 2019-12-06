На Днепропетровщине разоблачили хакеров, создававших опасные программы по заказу России. Фото: Блог Алло

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Хакерские атаки на государственные учреждения Украины осуществляла группа киберпреступников, одного из которых задержали сотрудники СБУ. Их подозревают в разработке опасного программного обеспечения по заказу Российской Федерации.

Сотрудничая с российскими спецслужбами, киберпреступники поражали компьютеры государственных служб, а также открывали удаленный доступ к информации, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным оперативников, указанная группа жителей Днепропетровской области причастна к масштабной кибератаке на областные государственные администрации (ОГА), которая произошла в июле 2019 года.

Злоумышленники также совершали рассылки электронных писем, в которых находились вирусные программы. После их открытия компьютеры автоматически заражались вредоносным ПО.

Задержанному уже объявили о подозрение по ст. 359 УК Украины (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации), материалы уголовного производства направлены в суд. Правоохранители устанавливают остальных участников хакерской группировки.

В прошлом месяце на территории Днепропетровской области был задержан киберпреступник, который похищал конфиденциальные данные с чужих компьютеров и торговал вирусными программами.