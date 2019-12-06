Пожар в Одессе. Фото: Думская

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В Одессе в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пострадали 32 человека.

За медицинской помощью в больницу 5 декабря обратились еще два студента. Таким образом, количество пострадавших увеличилось до 32 человек, в больницах госпитализированы 22 человека. Среди пострадавших — девять студентов. Об этом сегодня сообщает «Думская» со ссылкой на городской совет Одессы.

Также отмечается, что сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, который получил тяжелые травмы, будут перевозить в военный госпиталь.

По информации СМИ, пополнился список пропавших. В полицию обратились родители студентки Василян Анастасии Матвеевны 2001 г. р. Последний раз с ней разговаривали по телефону еще 30 ноября.

Напомним, 4 декабря в Одессе вспыхнул крупный пожар в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, расположенной на углу улиц Пушкинской и Троицкой. В результате ЧП погибла студентка, в больницу госпитализировали 26 человек, еще 14 считаются пропавшими без вести.

Сейчас продолжаются третий день поисково-спасательные работы на месте масштабного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Подразделения ГСЧС занимаются поиском людей и разбирают конструкции.