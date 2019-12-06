Пожежа в Одесі. Фото: Думська

https://racurs.ua/ua/n130456-pojeja-u-koledji-v-odesi-chyslo-postrajdalyh-zroslo-do-32-osib.html

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В Одесі внаслідок пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу постраждали 32 особи.

За медичною допомогою в лікарню 5 грудня звернулися ще двоє студентів. Таким чином, кількість постраждалих збільшилася до 32 осіб, в лікарнях госпіталізовані 22 людини. Серед постраждалих — дев’ятеро студентів. Про це сьогодні повідомляє «Думська» із посиланням на міську раду Одеси.

Також зазначається, що співробітника Державної служби з надзвичайних ситуацій, який дістав важкі травми, перевозитимуть у військовий госпіталь.

За інформацією ЗМІ, поповнився список зниклих. У поліцію звернулися батьки студентки Василян Анастасії Матвіївни 2001 р. н. Останній раз із нею розмовляли по телефону ще 30 листопада.

Нагадаємо, 4 грудня в Одесі спалахнула масштабна пожежа в будівлі коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, розташованій на розі вулиць Пушкінської та Троїцької. Внаслідок надзвичайної події загинула студентка, до лікарні госпіталізували 26 осіб, ще 14 вважаються зниклими безвісти.

Наразі тривають третій день пошуково-рятувальні роботи на місці масштабної пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Підрозділи ДСНС займаються пошуком людей та розбирають конструкції.