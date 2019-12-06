НБУ. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n130455-valutno-kursova-polityka-nacbanku-neefektyvna-rada-nbu.html

Ракурс

Нацбанк у 2019 році проводив неефективну валютно-курсову політику, яка не відповідає викликам сучасного розвитку України. Такий висновок за підсумками року зробила рада НБУ.

Рада НБУ висунула низку рекомендацій правлінню Нацбанку, які повинні позитивно позначитися на стані золотовалютного резерву України і валютного ринку в цілому. Про це повідомив глава ради НБУ Богдан Данилишин у Facebook.

Нацбанк повинен оновити стратегію управління золотовалютними резервами і встановити чіткий графік поповнення валютного запасу на середньострокову перспективу. Також необхідно опрацювати сценарій ситуації на валютному ринку з урахуванням можливості виведення коштів нерезидентів із України і запропонувати варіанти врегулювання валютного ринку.

Також Нацбанк повинен провести аналіз можливого впливу обмінного курсу на споживчу інфляцію в Україні. Зробити оцінку реального ефективного обмінного курсу на валютному ринку, а також проаналізувати вплив реального курсу на динаміку основних показників зовнішньої торгівлі, промисловості й інфляції.

Як раніше писав «Ракурс», зміцнення української гривні негативно позначилося на результатах роботи НБУ. Збитки Нацбанку за дев’ять місяців 2019 року становили 12,3 млн грн.