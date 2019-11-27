Зміцнення гривні призвело до збитків НБУ в 12 млрд грн

Валюта. Фото: minfin.com.ua

https://racurs.ua/ua/n130023-zmicnennya-gryvni-pryzvelo-do-zbytkiv-nbu-v-12-mlrd-grn.html

Ракурс

Зміцнення гривні до іноземних валют з початку 2019 року негативно позначилося на фінансових результатах Національного банку України. За дев’ять місяців поточного року НБУ зазнав збитків у розмірі 12,3 млрд грн.

З початку року гривня зміцнилася на 13%, що для багатьох українців могло здатися позитивним явищем. Однак, в НБУ повідомили, що 60% усіх активів Нацбанку — це валютні кошти, тому зниження курсу негативно вплинуло на фінансовий результат. Попри те, що з початку року валютні резерви НБУ збільшилися на 0,6 млрд дол. і на кінець вересня 2019 року становили 21,4 млрд дол., гривневий еквівалент статей фінансового звіту зменшився на 60,6 млрд грн, повідомляє Національний банк України.

Цьогоріч НБУ перерахував до держбюджету 64,9 млрд грн, що на 17,3 млрд грн більше, ніж було передбачено законом про державний бюджет України на 2019 рік. Наступного року НБУ зобов’язаний буде перерахувати до держбюджету лише 40,7 млрд грн.

Негативний фінансовий результат буде компенсовано за рахунок резерву переоцінки, який становить 80,4 млрд грн.

Як раніше писав «Ракурс», курс української національної валюти до американського долара опустився нижче 24 грн/дол. Таким чином, із початку 2019 року курс знизився на понад 4 грн.