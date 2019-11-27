Укрепление гривны привело к убыткам НБУ в 12 млрд грн

Валюта. Фото: minfin.com.ua

https://racurs.ua/n130023-ukreplenie-grivny-privelo-k-ubytkam-nbu-v-12-mlrd-grn.html

Ракурс

Укрепление гривны с начала 2019 года к иностранным валютам отрицательно сказалось на финансовых результатах Национального банка Украины. За девять месяцев текущего года НБУ претерпел убытки в размере 12,3 млрд грн.

С начала года гривна укрепилась на 13%, что для многих украинцев могло показаться позитивным явлением. Однако, в НБУ сообщили, что 60% всех активов Нацбанка являются валютными средствами, поэтому снижение курса негативно отразилось на финансовых результатах. Несмотря на то, что с начала года валютные резервы НБУ увеличились на 0,6 млрд долл. и на конец сентября 2019 года составили 21,4 млрд долл., гривневый эквивалент статей финансового отчета уменьшился на 60,6 млрд грн, сообщает Национальный банк Украины.

В этом году НБУ перечислил в госбюджет 64,9 млрд грн, что на 17,3 млрд грн больше, чем было предусмотрено законом о государственном бюджете Украины на 2019 год. В следующем году НБУ будет обязан перечислить в госбюджет только 40,7 млрд грн.

Негативный финансовый результат будет компенсирован за счет резерва переоценки, который составляет 80,4 млрд грн.

Как ранее писал «Ракурс», курс украинской национальной валюты к американскому доллару опустился ниже 24 грн/долл. Таким образом, с начала 2019 года курс снизился более чем на 4 грн.