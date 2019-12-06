НБУ. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n130455-valutno-kursovaya-politika-nacbanka-neeffektivna-sovet-nbu.html

Ракурс

Нацбанк в 2019 году проводил неэффективную валютно-курсовую политику, которая не отвечает вызовам современного развития Украины. Такой вывод по итогам года сделал совет НБУ.

Совет НБУ выдвинул ряд рекомендаций правлению Нацбанка, которые должны положительно отразиться на состоянии золотовалютного резерва Украины и валютного рынка в целом. Об этом сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.

Нацбанк должен обновить стратегию управления золотовалютными резервами и установить четкий график пополнения валютного запаса на среднесрочную перспективу. Также необходимо проработать сценарий ситуации на валютном рынке с учетом возможности вывода средств нерезидентов из Украины и предложить варианты урегулирования валютного рынка.

Также Нацбанк должен провести анализ возможного влияния обменного курса на потребительскую инфляцию в Украине. Сделать оценку реального эффективного обменного курса на валютном рынке, а также проанализировать влияние реального курса на динамику основных показателей внешней торговли, промышленности и инфляции.

Как ранее писал «Ракурс», укрепление украинской гривны отрицательно отразилось на результатах работы НБУ. Убытки Нацбанка за девять месяцев 2019 года составили 12,3 млн грн.