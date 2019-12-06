Зимние праздники: Крещатик открыли для транспорта в выходные дни, фото — UA news

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На период зимних праздников улицу Крещатик в Киеве открыли для транспорта в выходные дни. Распоряжение № 1769 Киевской городской государственной администрации вступило в силу в начале декабря.

Мэрия открыла Крещатик, поскольку с 25 ноября перекрыли Владимирский проезд на участке между Софийской и Михайловской площадями. Именно в этом месте в столице в последние годы празднуют Новый год и Рождество. Здесь устанавливают главную елку страны. Ее открытие состоится 19 декабря. Другим центром новогодних и рождественских торжеств станет Контрактовая площадь.

Движение транспорта вдоль Владимирского проезда запрещено до 25 января. С середины декабря ограничат движение также на Контрактовой площади.

КГГА также сообщила, что 6 декабря с 9.00 до 17.00 продолжится текущий ремонт покрытия Северного моста. Коммунальщики пообещали работы выполнять поэтапно, минимизируя ограничения движения. Мост будут латать в направлении Троещины. Чтобы меньше влиять на трафик, основные работы планируется сделать до вечерних часов пик. Во время работ движение будет ограничено частично.