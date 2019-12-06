НАБУ взялось за нардепа из «Слуги народа». Фото: ТСН

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Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в отношении народного депутата от «Слуги народа» Андрея Холодова.

Детективы начали расследование против политика, детей которого крестила супруга политика Виктора Медведчука Оксана Марченко, после публикации материала «Слуга семейного бизнеса» в программе журналистских расследований «Схемы: коррупция в деталях», сообщает «Радио Свобода».

В расследовании говорится о том, что Холодов через подставных лиц и номинальных держателей связан с табачным бизнесом. Журналисты установили, что нардеп имеет отношение к розничной торговли сигаретами в киосках и оптовой поставке сигарет в точки продажы. Расследователи утверждают, что, лоббируя в Верховной Раде правку, что увеличивает заработки для розничных торговцев табаком, он отстаивал свои интересы.

Установлено, что фирма, на которую записаны столичные киоски, где торгуют сигаретами Холодова, принадлежит фирме из Кипра, которая была основана в имении семьи Андрея Холодова в кипрском городе Лимасол.

Сам Холодов ранее публично отрицал, что причастен к торговле сигаретами.

4 декабря детективами НАБУ внесены сведения в ЕРДР по факту возможного совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2. ст. 15 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, — говорится в официальном ответе НАБУ на запрос.

Напомним, по спискам «Слуги народа» в Верховную Раду прошел Андрей Холодов, который является кумом лидера политической силы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.