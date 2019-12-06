НАБУ взялося за нардепа зі «Слуги народу». Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n130452-nabu-pochalo-rozsliduvannya-proty-nardepa-vid-slugy-narodu-y-kuma-medvedchuka-dokument-video.html

Ракурс

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо народного депутата від «Слуги народу» Андрія Холодова.

Детективи почали розслідування проти політика, дітей якого хрестила дружина політика Віктора Медведчука Оксана Марченко, після публікації матеріалу «Слуга родинного бізнесу» у програмі журналістських розслідувань «Схеми: корупція в деталях», повідомляє «Радіо Свобода».

У розслідуванні йдеться про те, що Холодов через підставних осіб та номінальних власників пов’язаний з тютюновим бізнесом. Журналісти встановили, що нардеп має відношення до роздрібної торгівлі цигарками у кіосках та оптової поставки цигарок у точки продажу. Розслідувачі стверджують, що лобіюючи у Верховній Раді правку, що збільшує заробітки для роздрібних торговців тютюном, він відстоював свої ж інтереси.

Встановлено, що фірма, на яку записані столичні кіоски, де торгують цигарками Холодова, належить фірмі із Кіпра, яка була заснована у маєтку родини Андрія Холодова у кіпрському місті Лімасол.

Сам Холодов раніше публічно заперечував, що причетний до торгівлі цигарками.

4 грудня детективами НАБУ внесено відомості до ЄРДР за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2. ст. 15 (замах на злочин), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, — йдеться в офіційній відповіді НАБУ на запит.

Нагадаємо, за списками «Слуги народу» до Верховної Ради пройшов Андрій Холодов, який є кумом лідера політичної сили «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука.