НАБУ затримало чинного народного депутата України. Фото: НАБУ

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НАБУ затримало чинного народного депутата України.

Парламентар обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди за сприяння приватним компаніям у перемозі в тендерах на постачання медичного обладнання на Житомирщині. Детективи затримали нардепа на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду у зв’язку із систематичною неявкою обвинуваченого в судові засідання. Про це 29 червня повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зазначається, що остання така неявка відбулась через відрядження обвинуваченого до Іспанії. Депутата вже доставили до ізолятора тимчасового тримання.

У прокуратурі зазначили, що в січні 2022 року нардеп через довірену особу одержав хабар у сумі 558 тис. грн. Ця сума становила 30% вартості договору на постачання системи ультразвукової діагностики, укладеного лікарнею в Житомирі з приватним підприємством. Ці гроші призначалися за вплив на посадовців лікарні задля визнання цього підприємства переможцем тендеру.

В САП стверджують, що нардеп гарантував, що у майбутньому за «відкат у 30%", використовуючи свій вплив, забезпечить фінансування та реалізацію ще двох договорів — на постачання системи магнітно-резонансної томографії та лапароскопічного обладнання. Загальну сума цього обладнання становить понад 38 млн грн.

Дії депутата кваліфікували за ч. 2 ст. 369−2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скерували до суду ще у 2022 році. Однак за майже чотири роки нардеп не з’являвся у судові засідання. Окремі неявки обвинувачений обґрунтовував закордонними службовими відрядженнями, що збігалися в часі з призначеними засіданнями суду.

У Бюро не назвали ім’я підозрюваного, але як поінформували «РБК-Україна» та «Бабель» з посиланням на джерела, йдеться про Сергія Кузьміних.

Нагадаємо, НАБУ викрило схему розкрадання запчастин до бронетехніки. До схеми був залучений заступник командира однієї з військових частин Харківської області, який разом з групою компаній і ФОПів упродовж 2022−2024 років змогли збагатитися на 350 млн грн.