Зимові свята: Хрещатик відкрили для транспорту у вихідні дні, фото — UA news

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На період зимових свят вулицю Хрещатик у Києві відкрили для транспорту у вихідні і святкові дні. Розпорядження № 1769 Київської міської державної адміністрації набрало чинності на початку грудня.

Мерія відкрила Хрещатик, оскільки з 25 листопада перекрили Володимирський проїзд на ділянці між Софійською та Михайлівською площами. Саме у цьому місці в столиці останніми роками найгучніше святкують Новий рік та Різдво. Тут встановлюють головну ялинку країни. Її відкриття відбудеться 19 грудня. Іншим центром новорічно-різдвяних святкувань стане Контрактова площа.

Рух транспорту уздовж Володимирського проїзду заборонено до 25 січня. Із середини грудня обмежать рух також на Контрактовій площі.

КМДА повідомила, що 6 грудня з 9.00 до 17.00 продовжиться поточний ремонт покриття Північного мосту. Комунальники пообіцяли роботи виконувати поетапно, мінімізуючи обмеження руху. Міст лататимуть у напрямку Троєщини. Аби менше впливати на трафік, основні роботи заплановано зробити до вечірніх годин пік. Під час робіт рух буде обмежено частково.