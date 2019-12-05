Знищений вогнем коледж. Фото: Думська

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Пам’ятку архітектури, в приміщенні якої розташовується Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, ще можна врятувати.

Несучі конструкції будівлі, включаючи фасадну стінку, яка виходить на вулицю Троїцьку, перебувають в задовільному стані. Про це 5 грудня заявив ректор Одеської державної академії будівництва та архітектури Анатолій Килимів, повідомляє «Думська».

За інформацією видання, будівля коледжу, у якій вчора сталася масштабна пожежа, є пам’яткою архітектури місцевого значення. Приміщення побудували в 1914 році архітектори Чернігів і Гольденберг на замовлення одеського купця Сирагана Асвадурова, якому належала велика тютюнова фабрика. Тут розташовувалося жіноче училище. Згодом у будинку розташували різні міські організації, у тому числі профспілку залізничників та редакцію газети «Чорноморський гудок». У 1930 роках тут знаходився міськвиконком.

У міжвоєнний період будівля зазнала перепланування — великі приміщення поділили на маленькі кімнатки, а стіни між ними спорудили з очерету та інших легкозаймистих матеріалів.

Нагадаємо, 4 грудня в Одесі спалахнула масштабна пожежа в будівлі коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, розташованій на розі вулиць Пушкінської та Троїцької. Внаслідок надзвичайної події загинула студентка, до лікарні госпіталізували 26 осіб, ще 14 вважаються зниклими безвісти.

За фактом трагедії поліція внесла відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.