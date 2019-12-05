Прикордонники стверджують, що відмовилися від 1,6 млн грн хабарів за рік. Фото: Гордон

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Хабарі для прикордонників України, пропоновані їм упродовж року, порахувала Державна прикордонна служба.

Станом на грудень 2019 року, було зафіксовано понад 550 спроб дачі хабара співробітникам відомства. У Держприкордонслужбі стверджують, що персонал відмовився від понад 1,6 млн грн. Цю інформацію під час конференції щодо реформування правоохоронної системи у Києві надав голова служби Сергій Дейнеко, передає «Інтерфакс-Україна».

Одним із пріоритетних напрямків діяльності ДПСУ він назвав зміну комунікаційних процесів, щоб у найближчому майбутньому його підлеглі асоціювалися не з чергами на кордоні та хабарами, а з патріотизмом, чесністю та відповідальністю.

Ще одном пріоритетом подальшої роботи Держприкордонслужби стане підвищення рівня безпеки на кордоні. Йдеться про запровадження системи технічного інтелектуального захисту.

Раніше повідомлялося, що на території Чернівецької області на хабарі затримали двох прикордонників. Вони брали гроші за незаконне перевезення цигарок до Румунії.