Бензин: Фото: Автоцентр

https://racurs.ua/ua/n130419-antymonopolnyy-komitet-vymagaie-znyzyty-rozdribni-ciny-na-benzyn-i-dyzpalyvo.html

Ракурс

Ціни на бензин і дизпаливо найближчим часом повинні бути переглянуті. З такою ініціативою виступив Антимонопольний комітет України (АМКУ) і затвердив рекомендації для великих мереж АЗС. У список таких мереж потрапили компанії «Вест Петрол Маркет» (бренд WOG), «ОККО-Рітейл» (бренд ОККО), «Укрнафта» (бренд KRNAFTA), «АМІК Україна» (бренд AMIC Energy), «Альянс Холдинг» (бренд SHELL), «СОКАР Петролеум» (бренд SOCAR), «Укрпалетсистем» (бренд UPG) і «ГЛУСКО Рітейл» (бренд GLUSCO.

АМКУ проаналізував ринок палива за період з червня по листопад поточного року, і висновки опублікував на своєму офіційному сайті.

Було встановлено, що за вказаний період середня оптова ціна на бензин А-95 і дизпаливо знизилася на 20%. Також знизився курс долара до гривні майже на 12%, а даний показник дуже сильно впливає на ціноутворення, так як питома вага імпортного палива на українському ринку дуже значна.

Незважаючи на це, роздрібні ціни на бензин А-95 і дизпаливо у середньому знизилися лише на 5−5,6%. При цьому, вартість даних видів палива на АЗС основних учасників ринку (WOG, OKKO і UKRNAFTA) практично залишилася незмінною.

АМКУ звернув увагу, що ціна на нафтопродукти має великий вплив на всі галузі економіки, безпосередньо пов’язана з енергетичною безпекою країни, а також позначається на добробуті українських громадян. Тому АМКУ затвердив обов’язкові для розгляду рекомендації для вказаних компаній.

Регулятор ринку вимагає встановити ціни на бензини і дизпаливо на рівні, який би існував при значній конкуренції на паливному ринку. Про результати розгляду рекомендацій компанії зобов’язані повідомити АМКУ в 10-денний термін із моменту їх отримання.

В АМКУ додали, що з повним текстом рекомендацій учасники ринку зможуть ознайомитися найближчим часом.

Як раніше писав «Ракурс», у липні нинішнього року представник президента України в Кабміні Андрій Герус звертався до великих мереж АЗС із вимогою знизити роздрібні ціни на паливо. Чиновник підкреслив, що справжні конкурентні ринки працюють на зниження цін для споживачів.