Бензин: Фото: Автоцентр

https://racurs.ua/n130419-antimonopolnyy-komitet-trebuet-snizit-roznichnye-ceny-na-benzin-i-diztoplivo.html

Ракурс

Цены на бензин и дизтопливо в ближайшее время должны быть пересмотрены. С такой инициативой выступил Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) и утвердил рекомендации для крупных сетей АЗС. В список таких сетей попали компании «Вест Петрол Маркет» (бренд WOG), «ОККО-Ритейл» (бренд ОККО), «Укрнафта» (бренд KRNAFTA), «АМИК Украина» (бренд AMIC Energy), «Альянс Холдинг» (бренд SHELL), «СОКАР Петролеум» (бренд SOCAR), «Укрпалетсистем» (бренд UPG) и «ГЛУСКО Ритейл» (бренд GLUSCO).

АМКУ проанализировал рынок топлива за период с июня по ноябрь текущего года и выводы опубликовал на своем официальном сайте.

Было установлено, что за проверяемый период средняя оптовая цена бензина А-95 и дизтоплива снизилась на 20%. Также снизился курс доллара относительно гривны почти на 12%, а данный показатель очень сильно влияет на ценообразование, так как удельный вес импортного топлива на украинском рынке очень велик.

Несмотря на это, розничные цены на бензин А-95 и дизтопливо в среднем снизились лишь на 5−5,6%. При этом, стоимость данных видов топлива на АЗС основных участников рынка (WOG, OKKO и UKRNAFTA) практически осталась неизменной.

АМКУ обратил внимание, что цена на нефтепродукты оказывает большое влияние на все отрасли экономики, напрямую связана с энергетической безопасностью страны, а также отражается на благосостоянии украинских граждан. Поэтому АМКУ утвердил обязательные к рассмотрению рекомендации для вышеперечисленных компаний.

Регулятор рынка требует установить цены на бензины и дизтопливо на уровне, который бы существовал при значительной конкуренции на топливном рынке. О результатах рассмотрения рекомендаций компании обязаны уведомить АМКУ в 10-дневный срок с момента их получения.

В АМКУ добавили, что с полным текстом рекомендаций участники рынка смогут ознакомиться в ближайшее время.

Как ранее писал «Ракурс», в июле нынешнего года представитель президента Украины в Кабмине Андрей Герус обращался к крупным сетям АЗС с требованием снизить розничные цены на топливо. При этом чиновник подчеркнул, что настоящие конкурентные рынки работают на снижение цен для потребителей.