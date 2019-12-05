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Ракурс
Поездки в Россию будут осуществляться по заграничным, а не внутренним паспортам, фото — Википедия

В Россию с загранпаспортом: МИД настаивает на новом режиме поездок в РФ

5 дек 2019, 15:56
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Министерство иностранных дел Украины настаивает на новом режиме пересечения границы с Россией. В РФ предлагают ездить с заграничным, а не внутренним паспортом.

Поэтому гражданам Украины с 1 марта 2020 года могут запретить поездки в РФ с внутренним паспортом граждан Украины. Как пояснил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, упрощенный режим пересечения границы с РФ ввели еще до начала войны и в условиях российской агрессии он не отвечает угрозам национальной безопасности, сообщает УНИАН.

Правительство намерено отменить пересечение границы по внутреннему паспорту, а для несовершеннолетних — по свидетельству о рождении.

Эти тезисы заложены в правительственное постановление. Его проект предусматривает отмену нескольких положений соглашений с РФ, которые подписывались в 1997—2011 годах. В соответствии с требованиями этих документов, граждане Украины имеют право пересекать границу с Россией не только с загранпаспортом, но и внутренним и свидетельством о рождении.

В то же время закон «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» определяет, что за границу можно выезжать с зарубежным, дипломатическим и служебным паспортом, удостоверением личности моряка, члена экипажа и удостоверением личности на возвращение в Украину.

Погорельцев сообщил, что постановление правительства упорядочит с 1 марта 2020 года требования по выполнению закона «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины».

Недавно «Ракурс» сообщал, что МВД разрешило фотографироваться в шляпе. Ведомство утвердило новые правила фотографирования на документы, удостоверяющие личность.


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