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Ракурс
Фото на паспорт: МВД разрешило фотографироваться в головном уборе, фото: Википедия

Фото на паспорт: МВД разрешило фотографироваться в шляпе

22 ноя 2019, 17:06
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Фото на паспорт можно сделать в головном уборе.

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Новые правила фотографирования на документы, удостоверяющие личность, утверждены Министерством внутренних дел Украины. Об этом сообщили в Государственной миграционной службе Украины.

В этот перечень документов входят также паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу и документы на временное или постоянное проживание. Снимок допускается, если лицо носит головной убор в повседневной жизни по религиозным убеждениям.

Фотографироваться можно в искусственных предметах и материалах на основании медицинских показаний. Они должны быть подтверждены медицинским заключением.

Головные уборы не должны закрывать лицо и подбородок, менять формы отдельных частей лица (лоб, скулы, щеки, подбородок, глаза).

Новые требования утверждены ведомством 18 ноября.

Ранее в Днепре более 30 иностранных студентов появились на экзамен в частном медвузе с фальшивыми паспортами. Двух нарушителей полиция задержала, другим удалось бежать.

Источник: Ракурс


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