Фото на паспорт: МВС дозволило фотографуватися у головному уборі, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n129812-foto-na-pasport-mvs-dozvolylo-fotografuvannya-u-golovnomu-ubori.html

Ракурс

Фото на паспорт можна зробити у головному уборі.

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Нові правила фотографування на документи, що засвідчують особу, затверджені Міністерством внутрішніх справ України. Про це повідомили у Державній міграційній службі України.

В цей перелік документів входять також паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон і посвідки на тимчасове або постійне проживання. Знімок допускається, якщо особа носить головний убір у повсякденному житті за релігійними переконаннями.

Фотографуватись можна в штучних предметах та матеріалах на підставі медичних показань. Вони повинні бути підтверджені медичним висновком.

Головні убори не повинні закривати обличчя та підборіддя. Вони не мають змінювати форми окремих частин обличчя (чоло, вилиці, щоки, підборіддя, очі).

Нові вимоги затверджені відомством 18 листопада.

Раніше у Дніпрі понад 30 іноземних студентів з’явились на іспит у приватному медвишы з фальшивими паспортами. Двох порушників поліція затримала, іншим вдалось втекти.