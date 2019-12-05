Полиция предупредила похищение помощницы нардепа. Фото: полиция

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В Киеве полицейские предупредили похищение помощницы народного депутата.

В ноябре силовики получили оперативную информацию о деятельности преступной группы, которая на территории города Киева готовит похищение человека с целью получения вознаграждения. Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 189 (покушение на вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители начали документировать деятельность злоумышленников, а сегодня их задержали. У них изъяли молоток, нож, два шприца с веществом, похожим на наркотическое, и боевую гранату. Потенциальными похитителями оказались два рецидивиста в возрасте 31 и 47 лет.

Установлено, что злоумышленники тщательно готовились к преступлению: изучили территорию вблизи места работы потерпевшей, ее график и даже подготовили место для дальнейшего удержания после похищения. Женщину бандиты планировали ударить по голове молотком, ввести ей наркотики и вывести в определенном направлении. После похищения они хотели требовать у ее мужа-бизнесмена выкуп в размере 500 тыс. долл.

Напомним, в Киеве правоохранители объявили в розыск мужчину, которого подозревают в похищении людей и их пытках.