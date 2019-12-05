Поліція попередила викрадення помічниці нардепа. Фото: поліція

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У Києві поліцейські попередили викрадення помічниці народного депутата.

У листопаді силовики отримали оперативну інформацію про діяльність злочинної групи, яка на території міста Києва готує викрадення людини з метою отримання винагороди. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 189 (замах на вимагання) Кримінального кодексу України. Про це 4 грудня повідомила прес-служба столичної поліції.

Правоохоронці почали документувати діяльність зловмисників, а сьогодні їх затримали. У них вилучили молоток, ніж, два шприци з речовиною, схожою на наркотичну, і бойову гранату. Потенційними викрадачами виявилися двоє рецидивістів, віком 31 та 47 років.

Встановлено, що зловмисники ретельно готувалися до злочину: вивчили територію поблизу місця роботи потерпілої, її графік і навіть підготували місце для подальшого утримання після викрадення. Жінку бандити планували вдарити по голові молотком, ввести їй наркотики та вивести у визначеному напрямку. Після викрадення вони хотіли вимагати у її чоловіка-бізнесмена викуп у розмірі 500 тис. дол.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці оголосили в розшук чоловіка, якого підозрюють у викраденні людей і їх катуванні.