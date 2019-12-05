Інцидент стався сьогодні близько 11.00, фото: Національна поліція

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Житель міста Ірпінь Київської області загинув внаслідок вибуху, спричиненим невідомим пристроєм.

Його понівечене тіло сьогодні близько 11.00 виявили жителі однієї з багатоповерхівок міста, повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Згодом правоохоронці, які прибули на місце інциденту, встановили, що тіло належить жителеві цього будинку, котрий намагався самотужки розібрати вибуховий предмет, який в результаті здетонував.

Наразі обставини інциденту встановлюються, на місці працюють вибухотехніки. Також вирішується питання щодо правової кваліфікації цього випадку.

Нагадаємо, у вересні в Житомирській області 69-річний місцевий житель загинув в результаті вибуху бомби часів Другої світової війни. Трагічний випадок стався, коли чоловік спалював суху траву на свої земельній ділянці.