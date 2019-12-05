Инцидент произошел сегодня около 11.00, фото: Национальная полиция

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Житель города Ирпень Киевской области погиб в результате взрыва, вызванным неизвестным устройством.

Его изуродованное тело сегодня около 11.00 обнаружили жители одной из многоэтажек города, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Впоследствии правоохранители, прибывшие на место инцидента, установили, что тело принадлежит жителю этого дома, который пытался самостоятельно разобрать взрывное устройство, которое в результате сдетонировало.

Обстоятельства инцидента устанавливаются, на месте работают взрывотехники. Также решается вопрос о правовой квалификации этого происшествия.

Напомним, в сентябре в Житомирской области 69-летний местный житель погиб в результате взрыва бомбы времен Второй мировой войны. Трагический случай произошел, когда мужчина сжигал сухую траву на свои земельном участке.