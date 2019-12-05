Поїздки до Росії відбуватимуться за закордонним, а не внутрішнім паспортом, фото — Вікіпедія

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Ракурс

Міністерство закордонних справ України наполягає на новому режимі перетину кордону із Росією. У РФ пропонують їздити із закордонним, а не внутрішнім паспортом.

Тому громадянам України із 1 березня 2020 року можуть заборонити поїздки до РФ із внутрішніми паспортами громадян України. Як пояснив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, спрощений режим перетинання кордону з РФ запровадили ще до початку війни і в умовах російської агресії він не відповідає загрозам національній безпеці, повідомляє УНІАН.

Уряд має намір скасувати перетин кордону за внутрішнім паспортом, а для неповнолітніх — за свідоцтвом про народження.

Ці тези закладено в урядову постанову. Її проект передбачає скасування кількох положень угод з РФ, які підписувалися у 1997−2011 роках. Відповідно до вимог цих документів, громадяни України мають право перетинати кордон з Росією не тільки із закордонним паспортом, але й внутрішнім та свідоцтвом про народження.

Водночас закон «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» визначає, що за кордон можна виїздити із закордонним, дипломатичним та службовим паспортом, посвідчення особи моряка, члена екіпажу та посвідчення особи на повернення в Україну.

Погорельцев повідомив, що постанова уряду впорядкує з 1 березня 2020 року вимоги щодо виконання закону «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України».

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