Пограничники утверждают, что отказались от 1,6 млн грн взяток за год. Фото: Гордон

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Взятки для пограничников Украины, предлагаемые им в течение года, посчитала Государственная пограничная служба.

По состоянию на декабрь 2019 года, были зафиксированы более 550 попыток дачи взятки сотрудникам ведомства. В Госпогранслужбе утверждают, что персонал отказался от более 1,6 млн грн. Эту информацию во время конференции по реформированию правоохранительной системы в Киеве озвучил глава службы Сергей Дейнеко, передает «Интерфакс-Украина».

Одним из приоритетных направлений деятельности ГПСУ он назвал смену коммуникационных процессов, чтобы в ближайшем будущем его подчиненные ассоциировались не с очередями на границе и взятками, а с патриотизмом, честностью и ответственностью.

Еще одним приоритетом дальнейшей работы Госпогранслужбы будет повышение уровня безопасности на границе. Речь идет о введении системы технической интеллектуальной защиты.

Ранее сообщалось, что на территории Черновицкой области на взятке задержали двух пограничников. Они брали деньги за незаконную переправку сигарет в Румынию.