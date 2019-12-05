Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Пограничники утверждают, что отказались от 1,6 млн грн взяток за год. Фото: Гордон

Пограничники утверждают, что отказались от 1,6 млн грн взяток за год

5 дек 2019, 16:19
999

Взятки для пограничников Украины, предлагаемые им в течение года, посчитала Государственная пограничная служба.

По состоянию на декабрь 2019 года, были зафиксированы более 550 попыток дачи взятки сотрудникам ведомства. В Госпогранслужбе утверждают, что персонал отказался от более 1,6 млн грн. Эту информацию во время конференции по реформированию правоохранительной системы в Киеве озвучил глава службы Сергей Дейнеко, передает «Интерфакс-Украина».

Одним из приоритетных направлений деятельности ГПСУ он назвал смену коммуникационных процессов, чтобы в ближайшем будущем его подчиненные ассоциировались не с очередями на границе и взятками, а с патриотизмом, честностью и ответственностью.

Еще одним приоритетом дальнейшей работы Госпогранслужбы будет повышение уровня безопасности на границе. Речь идет о введении системы технической интеллектуальной защиты.

Ранее сообщалось, что на территории Черновицкой области на взятке задержали двух пограничников. Они брали деньги за незаконную переправку сигарет в Румынию.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости
Показать больше