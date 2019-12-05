Уничтоженный огнем колледж. Фото: Думская

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Памятник архитектуры, в помещении которой располагается Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, еще можно спасти.

Несущие конструкции здания, включая фасадную стенку, которая выходит на улицу Троицкую, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом 5 декабря заявил ректор Одесской государственной академии строительства и архитектуры Анатолий Ковров, сообщает «Думская».

По информации издания, здание колледжа, в котором вчера произошел масштабный пожар, является памятником архитектуры местного значения. Помещение построили в 1914 году архитекторы Чернигов и Гольденберг на заказ одесского купца Сирагана Асвадурова, которому принадлежала крупная табачная фабрика. Здесь располагалось женское училище. Впоследствии в доме расположили различные городские организации, в том числе профсоюз железнодорожников и редакцию газеты «Черноморский гудок». В 1930 годах здесь находился горисполком.

В межвоенный период здание претерпело перепланировку — большие помещения разделили на маленькие комнатки, а стены между ними соорудили из тростника и других легковоспламеняющихся материалов.

Напомним, 4 декабря в Одессе вспыхнул крупный пожар в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, расположенного на углу улиц Пушкинской и Троицкой. В результате ЧП погибла студентка, в больницу госпитализировали 26 человек, еще 14 считаются пропавшими без вести.

По факту трагедии полиция внесла сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.