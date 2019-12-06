Пожежа в Одесі. Фото: Думська

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Пошуково-рятувальні роботи на місці масштабної пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу тривають третій день.

Станом на 7.00 сьогоднішнього ранку продовжуються заходи щодо ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної із пожежею в коледжі. Внаслідок НП загинуло дві особи, 30 осіб були госпіталізовані. Одного постраждалого вже виписали з лікарні. Крім того, ще 14 осіб вважаються зниклими безвісти. Про це сьогодні повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Наразі підрозділи ДСНС займаються пошуком людей та розбирають конструкції.

Рятувальниками мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС із застосуванням інженерної техніки, засобів малої механізації та спеціального обладнання проводяться пошуково-рятувальні роботи, — зазначили в службі.

Тим часом місцеве видання «Думська» повідомляє, що одна особа, яка значиться в списку зниклих безвісти, знайшлася цілою та неушкодженою. Виявилося, що в день пожежі її не було в будівлі.

Нагадаємо, 4 грудня в Одесі спалахнула масштабна пожежа в будівлі коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, розташованій на розі вулиць Пушкінської та Троїцької. Внаслідок надзвичайної події загинула студентка, до лікарні госпіталізували 26 осіб, ще 14 вважаються зниклими безвісти.

За фактом трагедії поліція внесла відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.