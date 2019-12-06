День Збройних сил України сьогодні відзначають українці. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n130441-den-zbroynyh-syl-ukrayiny-sogodni-vidznachaut-ukrayinci-zirky-pryvitaly-voyiniv-zi-svyatom-foto.html

Ракурс

День Збройних сил України 6 грудня традиційно відзначають українці.

Військовослужбовців, які задіяні в операції Об'єднаних сил на Донбасі, зі святом привітали українські зірки спорту, співаки, актори та телеведучі. Відео з привітаннями оприлюднено на сторінці ООС у Facebook.

Військових привітали співачка Злата Огнєвич, співаки Михайло Хома та Павло Зібров, актори Ольга Сумська та Віталій Борисюк, телеведуча Леся Нікітюк, футболісти Андрій Ярмоленко, Роман Безус, Руслан Маліновський, телеведучий Сергій Притула, боксери Василь Ломаченко, Олександр Усик та інші.

Як відомо, 6 грудня українці відзначають день Збройних сил України. Цього дня у 1991 році Верховна Рада ухвалила закон «Про Збройні сили України», яким встановлювалося це свято. Ця дата була приурочена до дня схвалення 28 років тому законів «Про оборону України» та «Про Збройні сили України», і в залі парламенту був зачитаний текст військової присяги.

День ЗСУ присвячений всім видам військ у складі української армії: Сухопутним військам, Повітряним та Військово-морським силам, а також Десантно-штурмовим військам та Силам спеціальних операцій. Також сьогодні прийнято вшановувати загиблих солдатів.

Це свято є державним, але додатковий вихідний для нього в календарі не виділяють.

Нагадаємо, 5 грудня Верховна Рада ухвалила у першому читанні два законопроекти, які стосуються гарантій соціального захисту для військових. Один із проголосованих законопроектів надає статус учасника бойових дій (УБД) морякам і льотчикам, інший — розширює перелік військових, які безоплатно лікуватимуться в медзакладах.