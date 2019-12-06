День Вооруженных сил Украины сегодня украинцы отмечают. Фото: flickr.com

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День Вооруженных сил Украины 6 декабря традиционно отмечают украинцы.

Военнослужащих, которые задействованы в Операции объединенных сил на Донбассе, с праздником поздравили украинские звезды спорта, певцы, актеры и телеведущие. Видео с поздравлениями обнародовано на странице ООС в Facebook.

Военных поздравили певица Злата Огневич, певцы Михаил Фома и Павел Зибров, актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк, телеведущая Леся Никитюк, футболисты Андрей Ярмоленко, Роман Безус, Руслан Малиновский, телеведущий Сергей Притула, боксеры Василий Ломаченко, Александр Усик и другие.

Как известно, 6 декабря украинцы отмечают День Вооруженных сил Украины. В этот день в 1991 году Верховная Рада приняла закон «О Вооруженных силах Украины», которым устанавливался этот праздник. Эта дата была приурочена ко дню принятия 28 лет назад законов «Об обороне Украины» и «О Вооруженных силах Украины», и в зале парламента был зачитан текст военной присяги.

День ВСУ посвящен всем видам войск в составе украинской армии: Сухопутным войскам, Воздушным и Военно-морским силам, а также Десантно-штурмовым войскам и Силам специальных операций. Также сегодня принято чествовать погибших солдат.

Это праздник является государственным, но дополнительный выходной для него в календаре не выделяют.

Напомним, 5 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении два законопроекта, которые касаются гарантий социальной защиты для военных. Один из проголосованных законопроектов предоставляет статус участника боевых действий (УБД) морякам и летчикам, другой расширяет перечень военных, которые безвозмездно лечатся в медучреждениях.