Пожар в Одессе. Фото: Думская

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Поисково-спасательные работы на месте масштабного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса продолжаются третий день.

По состоянию на 7.00 сегодняшнего утра продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в колледже. Вследствие ЧП погибли два человека, 30 человек были госпитализированы. Одного пострадавшего уже выписали из больницы. Кроме того, еще 14 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас подразделения ГСЧС занимаются поиском людей и разбирают конструкции.

Спасателями мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС с применением инженерной техники, средств малой механизации и специального оборудования проводятся поисково-спасательные работы, — отметили в службе.

Между тем местное издание «Думская» сообщает, что один человек, который значится в списке пропавших без вести, нашелся целым и невредимым. Оказалось, что в день пожара ее не было в здании.

Напомним, 4 декабря в Одессе вспыхнул крупный пожар в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, расположенной на углу улиц Пушкинской и Троицкой. В результате ЧП погибла студентка, в больницу госпитализировали 26 человек, еще 14 считаются пропавшими без вести.

По факту трагедии полиция внесла сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.