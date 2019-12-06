ВАКС арестовал пособника кума главы ГБР. Фото: UA.News

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Ракурс

Высший антикоррупционный суд 5 декабря избрал меру пресечения частному предпринимателю, который оказался сообщником руководителя Главного следственного управления ГПУ Игоря Щербины.

Следственный судья ВАКС арестовал бизнесмена и назначил залог в размере 576 тыс. 300 грн. Предпринимателя вместе с Щербиной задержали после получения 75 тыс. долл. Об этом сообщила «Судебная власть Украины».

Бизнесмен подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 (пособничество в предоставлении неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Вчера ВАКС также избрал меру пресечения руководителю Главного следственного управления ГПУ Игорю Щербине, который является соратником главы Государственного бюро расследований Романа Трубы. Суд назначил залог в размере 2 млн 130 тыс. 100 грн.

Напомним, 3 декабря Национальное антикоррупционное бюро совместно с Специализированной антикоррупционной прокуратурой после обысков задержали экс-руководителя Главного следственного управления ГПУ Игоря Щербину за якобы попытку закрыть дело в ГБР. Экс-правоохранитель якобы пытался решить вопрос в ГБР о закрытии уголовного производства за 150 тыс. долл.

В 2014—2015 годах Щербина занимал должность руководителя главного следственного управления ГПУ, действующий глава ГБР Роман Труба в те времена был его заместителем. СМИ сообщали, что Труба является кумом Игоря Щербины.