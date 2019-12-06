Пожар в Одессе: Кабмин создал правительственную комиссию, родственники узнали одну из погибших, фото — "Думская"

https://racurs.ua/n130459-kabmin-sozdal-pravitelstvennuu-komissiu-po-pojaru-v-odesse-rodstvenniki-uznali-odnu-iz-pogibshih.html

Ракурс

На внеочередном заседании Кабинета министров правительство создало комиссию по расследованию причин масштабного пожара в Одессе.

Комиссия должна доложить Кабмину о результатах расследования до 20 декабря. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в соцсетях.

Он поручил ГСЧС провести неотложные противопожарные проверки всех установ в стране. Аналогичное решение вчера обнародовал президент Украины.

Сегодня в Одессе опознали женщину, чье тело нашли в руинах сгоревшего дома на Троицкой. На заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям рассказали, что погибла преподаватель колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 43-летняя Анна Бортюк. Погибшую опознали родные. Бортюк стала второй жертвой трагедии, 4 декабря в больнице скончалась 16-летняя Ксения Бабенко.

Пока остается неизвестной судьба еще 13 человек, которые находились или могли находиться в доме.

«Ракурс» вчера сообщал, что в тяжелом состоянии в больнице находится спасатель, которого сбила с лестницы студентка. Она выпрыгнула из окна, спасаясь от огня, и налетела на спасателя, который лез по лестнице проводить разведку.

В эти часы продолжаются поисково-спасательные работы, подразделения ГСЧС занимаются поиском людей и разбирают конструкции.