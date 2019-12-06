Гроші для "Охматдиту": Рада змінила бюджет-2019, щоб спрямувати на будівництво 200 млн грн, фото — "Вечірній Київ"

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Верховна Рада 6 грудня ухвалила зміни до державного бюджету на 2019 рік.

Депутати віддали 357 голосів за закон № 2505 «Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України „Про Державний бюджет України на 2019 рік“ щодо будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні „Охматдит“».

Закон перерозподілив 200 млн грн. Депутати збільшили кошти для Міністерства охорони здоров’я за бюджетною програмою «Реалізація державного інвестиційного проекту «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»» за рахунок зменшення на таку ж суму призначень за програмою «Фонд президента України з підтримки освіти, науки та спорту».

«Охматдит» — один із найбільших українських довгобудів. У 2017 році введено в експлуатацію перший пусковий комплекс, а торік укладено договір на добудову лікарні з генпідрядником. Для будівництва «Охматдиту» у 2019 році передбачили 600 млн грн капітальних видатків. При цьому значна частина матеріалів та обладнання закуповується за кордоном (80%).

Як пояснюється у пояснювальній записці до закону, це призводить до необхідності надання авансів виконавцям робіт з термінами погашення до 10 місяців. Проектанти вважають, що виконання будівельних робіт згідно з директивним графіком неможливе без своєчасного фінансування в необхідних розмірах. Тому виникла необхідність виділення додаткового фінансування в сумі 200 млн грн.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у соцмережах сьогодні пообіцяв, що у першому кварталі 2020 року будівництво «Охматдиту» завершать.