Донбасс. Фото: glavred.info

https://racurs.ua/n130464-agressiya-rossii-ukraincy-vyskazalis-o-konflikte-na-donbasse-infografika.html

Ракурс

Агрессия России — так назвало большинство украинцев конфликт на Донбассе. Главная цель Украины — это достижение независимости и права украинцев самостоятельно выбирать свое будущее. Боевиков надо наказывать, а не амнистировать. Такие тезисы можно сделать по результатам недавно проведенного соцопроса.

Результатами проведенной работы поделился Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива на своем сайте.

Согласно опросу, 45% украинцев считают конфликт на Донбассе агрессией России, которая для достижения своих целей использует местных боевиков. Так считают 64% опрошенных в западных областях и 54% — в центральных. Зато на востоке и юге Украины такой точки зрения придерживается 24% и 22% соответственно.

Около 17% украинцев считают события на Донбассе внутренним конфликтом, в котором одну из сторон поддерживает Россия. 13% полагают, что на востоке страны идет война России с Западом. И лишь 12% опрошенных назвали войну на Донбассе внутренним гражданским конфликтом. Чаще всего такую точку зрения поддерживают жители востока и юга Украины (21% и 22% соответственно), а также сторонники «Оппозиционной платформы — За жизнь» (31%).

На западе Украины 41%, а в центральных областях 35% опрошенных считают, что война на Донбассе — это результат попытки России покорить Украину и сделать ее придатком империи. На востоке и юге такую точку зрения поддерживают 17% и 20% опрошенных соответственно.

Около 18% украинцев придерживаются мнения, что РФ вторглась на Донбасс, чтобы присоединить к России южные и восточные области Украины. Утверждение, что Россия вторглась на Донбасс для защиты русскоязычного населения, поддерживает 9% украинцев. Но необходимо отметить, что такую точку зрения поддержали лишь 3% жителей западных областей. Зато на востоке так считает 22% опрошенных. Следует уточнить, что 35% опрощенных на юге и 30% на востоке не смогли однозначно ответить на данный вопрос.

Около 39% украинцев считают, что главной целью противостояния Украины российской агрессии является восстановление территориальной целостности и суверенитета нашей страны. А 31% граждан главной целью борьбы Украины назвали защиту независимости и права украинского народа самостоятельно определять свое будущее. При этом многие граждане не смогли дать ответ на данный вопрос. На юге страны таковых оказалось 30%, на востоке —23%, в центре —24,5%, а на западе — 9,5%. Общий показатель по стране составил 21%.

А вот относительно амнистии боевиков, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе, большинство украинцев высказались отрицательно. Лишь 8% опрошенных считают, что такой вариант приемлем. 22% думают, что амнистировать можно лишь тех, кто не совершал серьезных преступлений (убийство мирных граждан, пытки). 25% украинцев полагают, что всех боевиков необходимо привлечь к ответственности согласно действующему законодательству Украины.

Соцопрос провел Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии в 110 населенных пунктах Украины. Теоретическая погрешность не превышает 2,3%.

Как ранее писал «Ракурс», согласно соцопросам, 43,6% украинцев очень плохо относятся к Российской Федерации, а около 66,5% считают Россию страной-агрессором.