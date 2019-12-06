Инфузория. Фото: givnost.ru

https://racurs.ua/n130468-infuzoriya-mojet-zapominat-opasnye-veschestva-uchenye.html

Ракурс

Инфузория, простейшее одноклеточное, обладает памятью. Она может запоминать информацию и даже вредные вещества, которые встречались ей ранее.

Эти одноклеточные не всегда избегают контакта с опасными объектами. Чаще всего они используют защитные механизмы применительно к каждому конкретному случаю, передает «Хайтек» заявление биологов из Гарвардского университета.

Американский зоолог Герберт Спенсер Дженнингс более 100 лет назад провел эксперимент. Он выяснил, что у одноклеточных организмов из ресничных инфузорий Stentor roeselii есть подвид памяти. Ею они пользуются для совершения определенных действий.

Ученый попытался накормить инфузорий частицами кармина — едкой красной краски, которая вызывают у них раздражение. После неудачного столкновения, одноклеточные пытались отодвинуться в сторону.

Автор нового исследования, Джереми Гунаварден, накормил одноклеточных пластиковыми шариками, которые раздражали их заметно сильнее, чем природный краситель. Stentor roeselii сжимались при контакте с ними или сразу же отодвигались с вероятностью 50%.

Ранее ученые из Копенгагенского университета провели исследования бактерий Pseudomonas aeruginosa. Они установили, что они присылают предупредительные сигналы другим представителям своего вида. Это происходит во время атаки антибиотиков или вирусов-бактериофагов.