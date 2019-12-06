В Словакии взорвался дом. Фото: rt.com

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Ракурс

В Словакии 6 декабря произошел взрыв в высотном жилом доме.

Чрезвычайное происшествие случилось в городе Прешов, расположенном на востоке страны. Предварительно установлено, что взорвался бытовой газ в 13-этажном доме. Об этом сегодня сообщает «Словацкое радио».

СМИ сообщают, что в результате чрезвычайного происшествия погибли люди. Точное количество жертв устанавливается. На месте взрыва работают пожарные, бригады скорой помощи и спасатели.

Известно, что взрыв прогремел между 10 и 13 этажами. Медиа пишут, что существует угроза обрушения, сейчас в здании находится значительное количество жителей. Мэр Прешова объявил в городе чрезвычайное положение.

Напомним, в августе на химической фабрике в Индии прогремела череда взрывов, которые унесли жизни по меньшей мере 12 человек. Еще 58 рабочих завода получили ранения различной степени тяжести.