Новый инцидент с SSJ-100: Суперджет вынужденно сел в Москве из-за проблем в гидросистеме, фото — Avianews

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Самолет Sukhoi Superjet 100, принадлежащий «Газпром-авиа», 6 декабря вынужденно приземлился из-за проблем в гидросистеме. На борту лайнера находились более 40 человек.

Российский самолет попросил о вынужденной посадке в аэропорту «Внуково» из-за технической проблемы с двигателем, сообщает «Интерфакс».

Самолет летел в Сибирь (Надым). В «Суперджете» резко снизилось давление в гидросистеме. Самолет удалось благополучно посадить, пассажиры не пострадали.

Это не первые проблемы с этим произведением российского авиастроения. В начале ноября в Sukhoi Superjet-100 отказал двигатель и борт не мог приземлиться. Он долгое время кружил над Тюменью, чтобы выработать топливо и совершить аварийную посадку.

В июле Superjet-100, следовавший из Краснодара в Тюмень, совершил незапланированную посадку в Самаре. Самым трагическим инцидентом с этим самолетом стала аварийная посадка в аэропорту «Шереметьево» в Москве после удара молнии. В мае этого года в результате жесткого приземления погиб 41 человек.

Российский самолет Sukhoi Superjet-100 был разработан сотрудниками компании «Гражданские самолеты Сухого». Первый полет состоялся в 2008 году, а в 2011 году началась его серийная эксплуатация.

Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от использования самолетов SuperJet 100 и вернула их России. Этот перевозчик был единственной европейской авиакомпанией, которая пользовалась указанными самолетами.