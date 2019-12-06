Убийцу 82-летней бабушки задержали по наводке девушки. Фото: kp.ua

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Ракурс

Полиция Киева отреагировала на телефонный звонок испуганной девушки, которая утверждала, что в квартире своего нового знакомого видела труп пожилой женщины. По словам свидетельницы, тело убитой находится в квартире одного из жилых домов, расположенного по улице Зодчих.

По указанному адресу выехали следственно-оперативная группа и медики. Тело женщины было обнаружено, и врачи констатировали смерть. Как оказалось, убитая была владелицей данной квартиры, сообщает Нацполиция Киева.

Оперуполномоченный Святошинского управления полиции Игорь Стасюк сообщил, что заявительница познакомилась с мужчиной на сайте знакомств, и он ей назначил встречу в вышеупомянутой квартире. Через некоторое время новый бойфренд начал угрожать девушке физической расправой и показал труп старушки, который он прятал в шкафу. Девушке каким-то образом удалось убежать от убийцы.

На голову убитой 82-летней бабушки был надет полиэтиленовый пакет, и, по предварительной версии следователей, смерть наступила в результате удушения.

Полицейские провели оперативные мероприятия по поиску подозреваемого и задержали злоумышленника по месту его проживания, в квартире одного из домов, расположенного по улице Якуба Коласа. Задержанным оказался 23-летний киевлянин, который ранее привлекался к уголовной ответственности за угон автомобиля.

Полиция завела уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). В настоящее время решается вопрос относительно объявления задержанному подозрения. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Полицейскими проводятся следственные мероприятия по восстановлению всех фактов преступления.

Как ранее писал «Ракурс», суд вынес решение об аресте двоих подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата Вячеслава Соболева.